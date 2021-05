Vigilia particolarmente amara per la Partita del Cuore, che domani sera si terrà all'Allianz Stadium di Torino. Nel corso della cena celebrativa, Gianluca Pecchini, direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti, ha cacciato Aurora Leone dei The Jackal, convocata tra i campioni per la Ricerca, dalla cena della squadra in quanto donna. A Fanpage, Leone ha raccontato l'amarezza: "Aurora si deve alzare perché è donna e non può stare seduta qui secondo le nostre regole. E quando gli ho detto che avevo ricevuto la convocazione e avevo dato anche le misure del completino, lui ha risposto: 'Ma tu il completino te le puoi mettere pure in tribuna, che c'entra. Le donne non giocano. Queste sono le nostre regole e se non le volete rispettare dovete uscire da qua'".