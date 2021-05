Si chiama Partita del Cuore, per ora ha suscitato diverse polemiche per alcune scelte discriminatorie verso le donne. L'esclusione di Aurora Leone ha causato persino alcuni forfait: oltre a quello del cantante juventino Eros Ramazzotti, era giunta la notizia che anche l'attesissimo ex allenatore juventino Massimiliano Allegri non ci sarebbe stato. Invece, le informazioni in nostro possesso rivelano che Allegri sarà regolarmente in campo!

Sarà quindi sfida in salsa bianconera tra Allegri e i vari Agnelli, Elkann, Nedved, Buffon e lo stesso Andrea Pirlo. Proprio l'attuale mister della Juve ha ribadito a chiare lettere sui social la propria presenza con questo messaggio: "Stasera scendo in campo per supportare l’iniziativa lodevole della Partita del Cuore. Avrei preferito che certi comportamenti non si fossero verificati e magari regalare un bell’assist ad Aurora Leone. Sono contento che apriranno il match le Juventus Women".