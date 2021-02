Tanto rumore per nulla. Dall'inizio del mercato di riparazione si è tanto parlato della quarta punta come grande obiettivo di mercato bianconero, ma alla fine non arriverà nessuno. Fabio Paratici ha infatti abbandonato l'obiettivo Gianluca Scamacca, attorno al quale si era innestata una "partita a scacchi sulle punte" con Sassuolo, Genoa e Parma. Una partita che resterà però un triangolo tra le tre società appena cita, con la Juventus che si defila definitivamente da tutti i discorsi per Scamacca. L'organico di Pirlo resterà dunque così com'è, dato che sembrano molto improbabili affondi per altri possibili obiettivi come Pellè.

