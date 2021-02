Siamo ufficialmente entrati nella settima del ritorno della Champions League. La Juventus sarà impegnata mercoledì sera, al Do Dragao contro il Porto di Sergio Conceiçao. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il programma dei bianconeri è già predisposto: stamattina e domattina gli ultimi due allenamenti alla Continassa prima della partenza pomeridiana per il Portogallo. Nel tardo pomeriggio, poi, Pirlo parlerà in conferenza stampa con un giocatore al Do Dragao, dove la squadra faranno il classico walk around sul terreno di gioco. Mercoledì sera la sfida, poi il rientro notturno in Italia con un charter.