Sabato 28 alle 15, la Juventus ospiterà la Spal per la sesta giornata di campionato. Così, dopo le prelazioni riservate agli Juventus Member, è partita oggi la vendita libera dei tagliandi per assistere alla partita. Prima della Spal, la Juventus ospiterà il Verona sabato alle 18.00, poi, volerà in trasferta a Brescia per la quinta stagionale, nel turno infrasettimanale di mercoledì 24.