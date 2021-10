Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio allenata da Simone Inzaghi, oggi allenatore dell'Inter che stasera affronterà la Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby d'Italia di San Siro: "La Supercoppa Italiana che vincemmo nel 2017 contro la Juve di Allegri? Ecco, lì c'è tutto Inzaghi! Il feeling che sa creare coi suoi giocatoriFece lo stesso con Jordan Lukaku: era rientrato da pochissimo, non era in condizione, fece la giocata vincente."