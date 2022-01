A Gazzetta, Parolo ha parlato di Vlahovic: "Nella corsa ai posti Champions la Juve la vedo ancora dietro. Perché è vero che ha riassettato e sistemato la difesa, ma Vlahovic che è un acquisto straordinario, deve entrare in fretta nei meccanismi della squadra. Alla Fiorentina giocavano tutti per lui, alla Juve deve diventare lui il trascinatore. Giocherà in un contesto completamente diverso. Per ora è un’incognita. Quindi credo che la Juve rimanga fuori dalla corsa Champions".