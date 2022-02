L'ex calciatore tra le altre della Lazio Marco Parolo è stato intervistato da Fantamaster.it ed ha parlato tra le altre di Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore biancoceleste spesso accostato alla Juventus. Queste le parole di Parolo:



MILINKOVIC-SAVIC - "Sta bene a Roma, è innamorato della società, dell’ambiente e dei tifosi; nonostante ciò, si troverà di fronte ad una scelta. In Italia è dominante, ma lui deve confrontarsi con l’Europa che conta. In Champions sarebbe uno dei tanti forti, ma i fenomeni sono un’altra cosa. Per diventare un grande campione devi giocare la Champions con continuità. A quale club servirebbe? La Juventus avrebbe bisogno di uno come Milinkovic-Savic, farebbe la differenza. Al Real Madrid o al Bayern Monaco, invece, sarebbe uno dei tanti campioni. Lo vedo come un giocatore da Premier League, in Inghilterra potrebbe fare molto bene".