Marco Parolo parla a DAZN della Juventus.



RABIOT - "Pensate a Rabiot: perché lo criticano? Perché non porta numeri. Rabiot però ha fatto faticare Milinkovic: aveva la stessa fisicità, l'ha messo in difficoltà. Però poi? Non fa gol, non fa assist. E allora...".



SCUDETTO - "La Juve guarda avanti? Sono i giocatori a farlo... Juve-Inter è cruciale, il Milan non ha partite così facili".