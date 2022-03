"Che ragionamenti sta facendo Allegri in chiave scudetto?". E' questa la domanda fatta negli studi di Dazn, a cui risponde Angelo Carotenuto: "Non ce li racconta in pubblico, ma sa che deve andare tutto alla perfezione perché diventino realtà. Deve vincerle tutte se vuole avere una possibilità. Le ultime non le sta vincendo in maniera brillante...". Poi interviene Marco Parolo: "Ma quante ne ha vinte autorevoli? La Juve è questa, da qua a fine anno. E farà così le partite. Se ci arriva? Negli ultimi mesi è quella che ha fatto più punti, quindi ci può arrivare. Quante partite soffre e poi... serve centrare queste due partite, arrivare a -3 dall'Inter, poi rientri dalla sosta e c'è lo scontro diretto. E lì si gioca tutto. L'Inter al netto che può vincerle tutte, il calendario però può aiutare la Juve".