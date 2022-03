Parolo, a DAZN, parla così di Sarri: "La Lazio ha trovato il suo equilibrio, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto si trovano meglio a centrocampo. Zanetti lo ha definito il migliore d'Italia, se non lo è sicuramente è uno dei migliori. Sarri è entrato nella testa dei giocatori. Per il Venezia sarà dura anche se Zanetti ha sempre sorpreso e preparato al meglio le gare. Adesso la Lazio ha tutte le settimane libere senza gli impegni infrasettimanali e sappiamo di quanto sia importante per Sarri lavorare nella fase di non possesso che secondo me è il suo marchio di fabbrica. Lavorano di reparto e anche gli attaccanti si stanno sacrificando nelle linee strette di centrocampo e difesa e quindi i giocatori si divertono di più anche a difendere".