Anche l'ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha parlato del mercato svolto dalla Juventus, facendo una sua considerazione su quello che deve essere il raggiungimento finale dell'obiettivo prefissato ad inizio stagione. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Leggo.



'​La Juve non è che può, deve andare in Champions. E' praticamente obbligata a farlo dopo gli acquisti che ha fatto in questa finestra di mercato. Allegri è stato bravo a riavvicinarsi al quarto posto e quindi la società ha voluto dare un segnale comprando giocatori veramente importanti'.