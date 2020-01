Alla dirigenza della Juve non sono piaciute le parole di Maurizio Sarri nel post partita di Napoli-Juve. La Stampa conferma quanto anticipato da Ilbianconero.com ovvero che le parole del tecnico bianconero non sono state prese molto bene da parte della dirigenza. ​"I ragionamenti e le battute servite al San Paolo assomigliano più ad un boomerang", scrive il quotidiano torinese. "​Tanti tifosi bianconeri si sono arrabbiati, discutendo animatamente sul web, e un certo straniamento c’è stato tra i dirigenti. Sarri è fatto così, genuino e spesso scomodo, ma quello che preoccupa maggiormente l’ambiente è il rendimento altalenante della sua squadra". Il Corriere della Sera, invece, analizza non solo i problemi di comunicazione con la stampa ma anche con la squadra. "​Quando tira in ballo le motivazioni - scrive Il Corriere - forse lo fa anche per sorvolare su una certa difficoltà a inculcare le proprie idee di gioco, autorizzando a pensare che quanto di buono si è visto finora, possa essere in qualche modo «artificiale», non spontaneo". Le parole di Sarri, tra l'altro, ricordano quelle del vice Martusciello durante la pausa natalizia e che il Corsera battezza come la "sindrome del purtroppo".