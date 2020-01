Secondo quanto riporta La Stampa, parte della dirigenza bianconera non ha preso bene le parole di Maurizio Sarri nel post partita di Napoli-Juventus. Il tecnico bianconero ha infastidito parte dei piani alti alla Continassa ma, secondo La Gazzetta dello Sport, non Andrea Agnelli che semmai si è arrabbiato molto di più per la sconfitta sul campo degli azzurri che ha impedito ai bianconeri di prendere tre punti pesantissimi per la lotta scudetto.