Il calciomercato non finisce mai. Il caso Vlahovic, le idee per il 2022, le parole d'amore di Paul Pogba, le trattative che iniziano ad aprirsi per anticipare la concorrenza. E' solo ottobre, ma... si già è pronti alle prossime sessioni di trattative. Ai microfoni di Tuttosport, alcuni dei migliori agenti/procuratori italiani hanno commentato le mosse della Juventus. Ecco il focus suBeppe Bozzo, ex agente di Bernardeschi, ha detto: "Commisso ha le potenzialità per trattenere Vlahovic e fargli cambiare idea, se la Fiorentina continuerà così bene... Nel caso, comunque, immagino che propenderà per una cessione all’estero".Giovanni Branchini: "Vlahovic? Penso resterà alla Fiorentina più a lungo di quello che pensano in molti. Almeno fino a fine stagione. In 7-8 mesi possono succedere tante cose... Se poi il ragazzo ripeterà la buonissima stagione passata, potrà ambire a quasi tutte le big. Lucca del Pisa pronto per una big? Ecco, se vogliamo bruciare anche lui continuiamo a fare questi discorsi..." .