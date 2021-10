Il caso Vlahovic, le idee per il 2022, le parole d'amore di Paul Pogba, le trattative che iniziano ad aprirsi per anticipare la concorrenza. E' solo ottobre, ma... si già è pronti alle prossime sessioni di trattative. Ai microfoni di Tuttosport, alcuni dei migliori agenti/procuratori italiani hanno commentato le mosse della Juventus. A partire dal duoBeppe, ex agente di Bernardeschi: "Su Pogba, direi che... “ce sta a provà”. Anche se non credo che la Juventus possa effettuare questo tipo di operazione. Penso a quanto accaduto con gli ultimi parametri zero, penso al fatto che sarebbe difficile mantenere certi equilibri di spogliatoio".Giovanni, ex agente di Ronaldo e Douglas Costa: "Pogba bis alla Juve? Non credo il francese abbia abitudini economiche che possano essere in linea con il calcio italiano attuale. Mentre Tchouameni non lo vedo come un affare imminente, quanto piuttosto come un centrocampista che rientra tra quelli seguiti".