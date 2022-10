Al termine della gara pareggiata contro l'Empoli il vice allenatore di Juric, l'ec bianconero Matteo Paro, ha parlato in conferenza stampa, dove ha già dato il via al derby di sabato prossimo contro la Juve.'La gente ha apprezzato spirito e impegno. Siamo stati bravi nella ripresa a non farci prendere dal panico dopo il gol, poteva essere una gara pericolosa. Abbiamo mantenuto la calma e abbiamo giocato con intelligenza. Il gol nostro è arrivato in maniera un po’ strana, ma abbiamo dominato anche il secondo tempo. È un punto che meritiamo, abbiamo dimostrato spirito e ora dobbiamo tenerci un po’ di rabbia per sabato: sappiamo che è un appuntamento importante, cercheremo di affrontarlo al meglio'.