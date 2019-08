Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato a Sky Sport 24 dell'interesse per il difensore del Milan Andrea Conti: “Per ora non è tramontato nulla. Negli ultimi giorni di mercato può sempre succedere di tutto. Abbiamo fatto un sondaggio, vediamo le intenzioni del Milan e del calciatore”. Il giocatore non dovrebbe dunque arrivare in settimana, quindi non incontrerebbe la Juventus. Insomma, staremo a vedere. Quel che è certo è che il Parma ha intenzione di chiudere ancora qualche colpo importante. Soprattutto per affrontare le partite di cartello, come quella contro la Juve.