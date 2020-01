Si ferma Dejan Kulusevski, che rischia di saltare la prossima gara contro il Cagliari. Lo ha annunciato il Parma sul sito ufficiale dopo l'allenamento di oggi in seguito alla vittoria per 2-0 contro l'Udinese di ieri: "Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Antonino Barillà, Gervinho e Yann Karamoh hanno svolto un lavoro differenziato. Luigi Sepe, a causa di un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di ieri, nella giornata di oggi e in quella di domani verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici. Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro. Andrea Adorante è stato sottoposto, a Milano, ad intervento artroscopico al ginocchio sinistro dal Dr. P. Volpi: è stato regolarizzato il menisco mediale con dimissione in giornata dell’atleta. Dopo una settimana di riduzione dei carichi, il calciatore potrà gradualmente riprendere la regolare attività sportiva. Alberto Grassi (gastroenterite febbrile) è rimasto a riposo".