Parma, UFFICIALE l'arrivo dell'ex Juventus Cuesta in panchina

8 minuti fa



Il Parma ha annunciato il suo nuovo allenatore: è Carlos Cuesta, che diventerà il tecnico più giovane della prossima Serie A. Lo spagnolo, infatti, compirà 30 anni il prossimo 29 luglio e dunque dimostra la volontà del club gialloblù di puntare su un profilo giovane ma con una formazione importante.



Cuesta, inoltre, vanta anche un passato alla Juventus: tra il 2018 e il 2020 è stato vice allenatore dell'Under 17 bianconera, negli anni in cui vi militavano giocatori come Soulé, Miretti e Barrenechea tra gli altri.



Il comunicato del Parma: "arma Calcio è lieto di annunciare che, a decorrere dal 1° luglio prossimo, Carlos Cuesta sarà il responsabile tecnico della Prima Squadra Maschile. Cuesta, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ha siglato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento per la stagione successiva. Il Presidente Kyle J. Krause e tutta la famiglia Parma Calcio rivolgono a Carlos un caloroso benvenuto".