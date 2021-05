Nel reparto difensivo della Juventus 1993-94 militò, giocando appena 6 partite, anche Massimiliano Notari.



Questo il comunicato del Parma: "Il Parma Calcio 1913 comunica che, dopo i nuovi arrivi delle ultime settimane, un’altra figura arriverà ad integrare il proprio organigramma. Massimiliano Notari sarà infatti il nuovo Responsabile dell’Area Scouting del club.



Nato a Como il 14 febbraio 1972, Massimiliano ha giocato in tutte le categorie professionistiche, vestendo le casacche di Juventus, Saronno, Acireale, Pistoiese, Triestina, Alzano Virescit, Guanzatese, Seregno e Olginatese. Dopo l’addio al calcio giocato ha prima intrapreso la strada da allenatore, sulle panchine di Olginatese e Corsico. In seguito ha ricoperto il ruolo di osservatore nel Mantova e nel Milan, fino alla sua esperienza più recente, quella di Responsabile Scouting Internazionale dell’A.S. Monaco.



“Sono entusiasta di iniziare quest’avventura con il Parma: quando sono stato contattato da Javier Ribalta, che già conoscevo e che stimo molto, non ci ho pensato due volte. Ho avuto l’opportunità di conoscere di persona il Presidente Krause e ho potuto toccare con mano la voglia di costruire un progetto serio, importante e duraturo. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi subito al lavoro”.



Nelle prossime settimane, inoltre, il reparto scouting del club verrà integrato con nuovi componenti che andranno ad aggiungersi a quelli attualmente in forza al club.



A Massimiliano, che inizierà la sua avventura nella nostra società a partire dall’1 giugno 2021, va il benvenuto da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio, oltre ai migliori auguri per questa sua nuova esperienza."