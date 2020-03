Secondo quanto riferito da Dazn Sergio, attaccante della Spal, rientrando negli spogliatoi dopo lo stop prima dell'inizio della sfida con il Parma avrebbe detto: "Così non è possibile giocare". Parole dure, che hanno di poco anticipato il momentaneo rinvio della gara, in seguito anche alle dichiarazioni del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ( LEGGI QUI ). Gara quindi, che è stata sospesa per 45' prima, poi posticipata ufficialmente alle 13.45, contrariamente all'orario di inizio previsto per le 12.30. Ancora è da stabilire quali siano le sorti dell'intera giornata, con ogni partita che potrebbe essere valutata singolarmente.