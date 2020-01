Secondo quanto riferito dal sito ufficiale del Parma Gervinho non ci sarà nella sfida che gli emiliani giocheranno domenica contro la Juve, a causa del persistere del problema ai flessori della coscia sinistra. "Avevamo lavorato per riavere Gervinho, ma il problema persiste e non ci sarà. Idem Grassi", la spiegazione di D'Aversa in conferenza stampa. "Il modulo dipende da chi va in campo. Darmian ha bisogno di un'infiltrazione per giocare", ha quindi proseguito il tecnico in merito alla gara di domani.