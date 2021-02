Parma letteralmente scatenato in queste ultime ore di calciomercato. Dopo aver accolto il talentuoso Joshua Zirkzee dal Bayern Monaco, vuole proseguire il restyling del reparto offensivo. Non solo Scamacca, obiettivo della Juventus e per il quale avrebbe offerto un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 25 milioni di euro, ma l'ultima idea sarebbe Graziano Pellè, accostato ai bianconeri nel corso di gennaio per un possibile ritorno in Italia. Una pista che però, va precisato, è difficile da percorrere. Cosa ci riserveranno queste ultime ore di mercato di gennaio-febbraio?