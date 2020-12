Nella giornata di ieri, il Parma ha pubblicato attraverso il proprio sito ufficiale il report dell'allenamento che restituisce anche la situazione dell'infermeria alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati scesi in campo ieri contro il Cagliari hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, lavori di riscaldamento seguiti da partita in porzione ridotta del campo e lavoro a secco. Gli accertamenti eseguiti all’atleta Hans Nicolussi Caviglia, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito durante l’allenamento del 15 dicembre, hanno evidenziato una lesione completa del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni, in accordo con la società Juventus proprietaria del cartellino del giocatore, verrà stabilito l’ortopedico a cui sottoporre il calciatore per la stabilizzazione chirurgica. Sono iniziate, intanto, le terapie del caso.

Giuseppe Pezzella e Matteo Scozzarella saranno sottoposti, nella giornata di domani, ad accertamenti per i problemi muscolari riscontrati nel corso della gara di ieri contro il Cagliari. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse".