Si riprende anche a Parma. Così come per la Juve, pure i gialloblù sono pronti ad affrontare la settimana che porterà alla prima giornata di campionato. Questo pomeriggio, alle 17, i ragazzi di D'Aversa si alleneranno a porte aperte in vista dell'esordio - attesissimo in città - contro l'odiata e storica nemica Juventus. Proprio come Sarri, il tecnico parmigiano ha dato un giorno di riposo ai suoi giocatori, ma questo pomeriggio si ritornerà a fare sul serio al Centro Sportivo di Collecchio: seduta in mezzo ai tifosi, che caricheranno e inciteranno i propri beniamini. La Juve, in Emilia, troverà terreno ostile: servirà già qualche iniezione di sarrismo.