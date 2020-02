Dejan Kulusevski si ferma ancora, come ha comunicato il Parma con una nota ufficiale. Per lo svedese, superata la lesione muscolare all’ileopsoas sinistro, sarà necessario un protocollo individuale per risolvere una iniziale sindrome retto-adduttoria. Da quando è stato acquistato della Juventus, che raggiungerà a giugno, Kulusevski ha avuto qualche problema, fisico, ma non solo, che ne ha rallentato lo splendido percorso fatto nel corso del 2019. Ora, in attesa che rientri, la Juventus continuerà a seguirne gli sviluppi a distanza: bisognerà prima capire i tempi previsti per il recupero a pieno ritmo del giocatore.