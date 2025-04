Parma, Pellegrino esulta: 'Momenti che ricorderò per tutta la vita'

Simone Gervasio

Le parole di Pellegrino dopo Parma-Juventus

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita,non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria del Parma contro la Juventus , decisa proprio da un suo goal."Siamo una squadra giovane ma con la maturità per sapere cosa bisogna fare. Lavoriamo dando tutto per i compagni, vogliamo restare in Serie A e faremo tutto il possibile per centrare l’obiettivo".– "Sono molto contento, sapevo fosse in tribuna. Mi manca ancora tantissimo per essere come lui, da piccolo guardavo i suoi video. Oggi mi ha visto segnare contro la Juventus, per me è un sogno".

– "Questa è stata una partita bella, meritavamo i tre punti per il lavoro fatto dalla squadra, sono contento. Sono punti importanti per noi, per raggiungere il nostro obiettivo, ma abbiamo ancora partite da giocare".– "Sono due momenti bellissimi, li ricorderò per tutta la vita. Voglio lavorare per regalarmi tanti momenti come questo, voglio ripeterli ogni partita se possibile".