L'allenatore delDomenicoha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù dopo la sconfitta contro la. Ecco il suo commento: "Partita equilibrata fino a un certo punto, siamo andati sotto per due nostre disattenzioni.. Affrontavamo una squadra molto forte in attacco e dovevamo essere più attenti, però siamo stati in partita anche sullo 0-0. Secondo me abbiamo fatto bene i primi quindici minuti:. Devo vedere bene le immagini. Peccato essere andati sotto di due gol. Abbiamo sofferto nel secondo tempo, non abbiamo creato come nel primo ma abbiamo avuto la forza di rimanere in partita con grande dignità. Con un po’ di lucidità in più avremmo potuto creare un grattacapo alla. Sono soddisfatto della squadra per quanto dato in campo. Torniamo a Parma con la nostra consapevolezza e continuando a svolgere il nostro lavoro".