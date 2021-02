La Juve vacilla, il Parma affonda. Il club emiliano continua a pensare a Gianluca Scamacca per rinforzare l'attacco di D'Aversa ed è pronta a spendere, anche tanto. La valutazione del suo cartellino è di 25 milioni di euro e il Parma vuole raggiungere questa cifra con i bonus, legati alla salvezza. Ma il Genoa non è intenzionato a lasciar partire il classe '99, almeno fino a quando non troverà il sostituto. Lo riporta Sky Sport.