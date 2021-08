Il Parma dell'ex leggenda della Juventusè stato sconfitto in un'amichevole precampionato giocata ieri sera contro il Sassuolo. Il punteggio finale dice 3-0 in favore dei neroverdi di Dionisi, maIl Campione del Mondo del 2006 ha infatti negato per ben due volte il gol a Ciccio Caputo, in particolar modo con uno strepitoso intervento al 3’ della ripresa. Due interventi da autentico fuoriclasse ancora in grado di dire la sua tra i pali, con l'obiettivo di riportare il Parma nella massima categoria.