Enzo, ex calciatore delladiventato icona dopo l'esultanza in un Derby della Mole, oggi allenatore del, ha parlato in un'intervista a Sky Sport di quello che, per lui, è l'allenatore migliore al mondo: "Per quanto mi riguarda, Guardiola è l'allenatore più bravo al mondo. Ho avuto modo di vederlo lavorare da vicino e ho avuto la conferma di questo pensiero. Ha cambiato il calcio nelle nazioni in cui è stato ad allenare. E' speciale nella passione infinita e nel provare a fare cose sempre diverse. Ha portato tante innovazioni nella sua carriera che dimostrano che alle spalle c'è sempre un tentativo di trovare idee nuove. Vederlo lavorare è come vedere un bimbo piccolo, da questo si capisce molto"