Ne pre partita di Juventus-Parma il vice ds ed ex capitano gialloblùha commentato così il flop della Superlega: "Penso che per diventare presidenti di una società di calcio bisogna essere prima uomini di sport, pensare alla competizione e alla meritocrazia che invece così sono calpestate - ha detto Lucarelli ai microfoni di Dazn - Creare una lega solo per club ricchi, che calpesta questi valori, per ripianare i propri bilanci, non credo sia una mossa da uomini di sport: e dimostri di essere un pessimo imprenditore".