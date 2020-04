Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio anche il mondo del calcio. L'emergenza Covid19 ha fermato momentaneamente i campionati in giro per il mondo e tutto lo sport in generale. Molte le idee sulla prossima ripresa dei campionati e le possibili soluzioni Il club manager del Parma Alessandro Lucarelli è intervenuto a Sky Sport proprio sul tema salute e sicurezza: "E' interesse di tutto il sistema calcio ricominciare, ma ora dobbiamo aspettare le autorità competenti. Solo dopo il loro ok riprenderemo a giocare. Ora non serve litigare su chi vuole giocare o no, dobbiamo solo metterci a disposizione degli esperti".​