Fabio Liverani, coach del Parma, ha parlato a DAZN della vittoria della Juve.



APPROCCIO - "Timidi? No, la prima occasione con miracolo fortunoso di Buffon. Avevamo creato con Kucka. Quando giochi con le grandi devi fare il 100% di ciò che crei e limitare il possibile. Terza partita in una settimana, pagato a livello fisico. 1-2 ci ha tagliato le gambe, il dispiacere più grande è che dobbiamo recuperare le forze. Creare queste situazioni e non fare gol ci fa fare fatica. Speriamo di fare gol.



KULUSEVSKI - "Abbiamo fatto una pressione, non abbiamo marcato alle spalle. E' normale che se guardo solo la palla... non si lavora su Alex Sandro, ma i gol li fanno certamente chi non è sulla palla. Disattenzione. Squadra messa bene, mancava solo attenzione. A differenza di altre, queste squadre non ti perdonano. Ma è un dazio che paghiamo un pochino e speriamo di avere la forza di rigiocare e siamo una squadra che tre partite le abbiamo pagate di più. E la Juve non era l'avversario da affrontare ora".



MARCATURE - "Devono essere più feroci, non devono perdere marcature. Non è essere alto o basso, è cattiveria e attenzione. Se perdo la marcatura, è problematico. L'attenzione fa la differenza. Eravamo scarichi a livello fisico, ci ha tolto energia e magari se hai avuto fortuna ti tornano energie...".



INGLESE - "E' fermo e ha fatto solo spezzoni. Covid e problemi muscolari. Non credo fosse in grado di fare partite da 70-80 minuti, giocando ogni 3 giorni li ho alternati".



DA GENOVA - "La squadra ha avuto una grande crescita, anche a Benevento c'è stata crescita. Faticato a fare gol, ci dobbiamo lavorare molto di più e la squadra è stata in crescita. Per quella che è la crescita della squadra, siamo sulla strada giusta. Martedì vogliamo riprendere il nostro cammino, di punti e prestazioni".