Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus: "Siamo una squadra che non ha nulla d'impossibile. Ci sono delle difficoltà, ma sia noi che la Juve, nonostante facciamo campionati diversi, possiamo fare risultato in una partita secca. Il nostro progetto è quello di giocarcela con tutti, rimaniamo concentrati e dare continuità alle prestazioni. Segniamo poco? Avremo sempre dei nei, dovremo cercare di limitarli al massimo attraverso il lavoro. Già nell'ultima partita abbiamo creato abbastanza".



MERCATO - "Non faccio nomi, posso solo dare indicazioni sulle caratteristiche. Abbiamo perso Nicolussi e abbiamo la difficoltà di Grassi, cerchiamo un giocatore mancino da mettere sulla trequarti, per il resto sono contento così. Stiamo crescendo e cercando di portare rifornimenti alle punte, arriveranno anche con i terzini. Non sono preoccupato, migliorando qualcosa le occasioni arriveranno. Karamoh? L'anno scorso ha fatto al massimo due partite dall'inizio, è un classe '98 che va accompagnato con pazienza, aiutandolo nelle scelte. Tutti vorremmo un ventenne pronto, ma quelli costano 50 milioni".



GLI AVVERSARI - "La Juventus è tra le imbattute del campionato e ha dominato il Barcellona, non si può dire che sia una squadra in crisi. Li affronteremo con rispetto e umiltà, sono queste le partite che servono per capire la nostra crescita. Noi proveremo a vincere, ma è chiaro che dovremo confrontarci anche con l'avversario. Non giocheremo per limitare i danni. L'assenza dei tifosi pesa, senza di loro è il calcio è meno amato. Kulusevski? Abbiamo rispetto di tutti, ma dobbiamo fare la nostra partita. Analizzeremo gli avversari, una volta che sapremo la loro formazione sceglieremo la nostra".



I SINGOLI - "Osorio è veloce e aggressivo, un ragazzo di personalità che deve migliorare ancora l'intesa con i compagni e la scelta tecnica. Mihala deve ancora recuperare, Cyprien ha avuto un problema muscolare proprio nel momento in cui stava migliorando ma ora è guarito e nelle prossime due partite avrà spazio. Sohm ha subito una distorsione alla caviglia".