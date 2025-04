Parma, l'ex mette in guardia: 'Tardini campo difficile per la Juventus'

AFP or licensors

Le parole di Crespo su Parma-Juventus

La Gazzetta di Parma ha intervistato l'ex calciatore della squadra ducale, che ha detto la sua sul match di questa sera allo stadio Tardini mettendo in guardia lada un possibile "pericolo", soprattutto di natura ambientale."Per la Juventus, venire al Tardini è sempre stato difficile. In qualsiasi momento della storia del, da quando era in lotta per la salvezza o per non retrocedere. Ricordo anche il goal di José Mauri, nell’anno in cui il Parma è retrocesso. Speriamo bene, io sarei già molto contento con un pareggio, per la classifica sarebbe molto importante", le parole di Crespo.

La Juventus dovrà necessariamente andare a caccia di una vittoria nella sfida di questa sera, valida per la 33^ giornata di Serie A e inizialmente in programma per il lunedì di Pasquetta, quando la morte di Papa Francesco ha portato al rinvio di tutte le partite. Il fischio d'inizio è previsto alle 18.30.