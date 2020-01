Nel posticipo della 19a giornata di campionato tra Parma e Lecce gli occhi sono puntati su Dejan Kulusevski. Lo svedese, preso dalla Juventus e lasciato in prestito in gialloblù fino a giugno, partirà titolare per la ventesima volta in questa stagione: schierato sempre schierato dal primo minuto, è subentrato una volta sola nel 4° turno di Coppa Italia contro il Frosinone entrando negli ultimi 20'. Oggi D'Aversa lo schiera esterno destro nel tridente con Inglese (al ritorno in campo dopo mesi di infortunio) e Kurtic (all'esordio).