Acerbi strattona Cornelius in area. Rigore? Rigore! Sì, ma chi ne parla. Nessuno. Facciamo un passo indietro: Parma-Lazio giocata ieri alle 18, 0-1 per i biancocelesti che con un gol di Caicedo solo saliti a -1 dalla coppia Juventus-Inter. Al 90' però arriva l'episodio che fa infuriare il Parma: Acerbi trattiene la maglia di Cornelius che cade in area di rigore ma l'arbitro Di Bello lascia correre l'azione senza neanche andare successivamente a rivedere l'episodio al Var dove c'era Banti. Nel post partita arriva lo sfogo di D'Aversa: "Un errore può starci, ma non capisco perché non sia andato a rivederlo. Non siamo noi a mettere in dubbio alcune situazioni, sono i comportamenti".



E SE CI FOSSE STATA LA JUVE? L'allenatore evidenzia la mancanza di collaborazione tra gli arbitri in un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita e il punteggio finale. Un rigore che sembrava abbastanza netto, ma è un argomento che nel post partita non è stato trattato. Come se non fosse successo nulla, nonostante lo sfogo di D'Aversa e l'evidente errore arbitrale, soprattutto nel non consultare il Var. E se fosse successo alla Juve? Il dubbio che se ne sarebbe parlato per giorni c'è, alcune frasi sembra già di sentirle nelle orecchie: "Sempre i soliti, vincono rubando". Stavolta invece i bianconeri non c'entrano nulla. E allora non se ne parla.