Trema pericolosamente la panchina di Enzo Maresca. L'ex giocatore della Juventus, oggi allenatore del Parma, ha deluso in questa prima parte di stagione. I gialloblù, tra le squadre favorite per la promozione, non sono riusciti a trovare continuità e proporre un gioco convincente. Adesso, sembra essere sempre più vicina l'ipotesi esonero, al suo posto potrebbe subentrare Iachini. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.