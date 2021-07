Il presidente del Parmaha parlato alla Gazzetta dell'idea Buffon e del colpo dalla Juve: "Conosco Buffon dai tempi in cui vinceva trofei per il Parma. Riuscire a riportarlo dove ha iniziato la carriera è una cosa incredibilmente emozionante"."No. Sia noi sia Gigi volevamo che accadesse. Lui crede nel nostro progetto. Ha grandi motivazioni, e questo è ciò che lo rende un atleta di livello mondiale. Per lui, c’era l’opportunità romantica di tornare a casa. Per me, l’obiettivo di assicurarmi che avesse l’opportunità di avere un ruolo chiave"."Guardandolo giocare nel corso degli anni, ho ammirato la sua personalità, la sua energia, la sua leadership e il suo talento: forse è il più grande portiere di tutti i tempi. Ora è tornato a casa: è il portiere del Parma. I suoi valori, il suo talento e il suo entusiasmo sono tutto ciò che cerchiamo. Darà una leadership cruciale a una squadra con un sacco di talenti".