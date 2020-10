Intervenuto allo Sheraton Hotel Milano San Siro il nuovo proprietario del Parma Kyleha parlato così. Ecco le parole riportate da calciomercato.com: "Dalla mia prospettiva, essendo un italiano d'america adoro il calcio italiano. Dal punto di vista delle opportunità riportare il calcio italiano in cima serve fare investimenti. Ci sono tante cose da fare, diritti tv, investire negli stadi, per far diventare il calcio italiano importante a livello mondiale, e vedo che tanti presidenti, anche stranieri stanno investendo".- "Il mio bisnonno e la mia bisnonna erano siciliani, e da lí ho preso la passione per il calcio. Il Parma è stata un'opportunità perché volevo investire nel calcio. Ho una casa nelle Langhe e in due ore ci arrivo (ride ndr.). L'area di Parma è fantastica, ci sono tante opportunità, la società era una grande azienda e con persone al suo interno valide".- "Dovrei stare un po' più attento nel twittare che gli affari siano chiusi. Entro fine giornata avremo 5 nuovi giocatori in squadra. Ora anche mio figlio può farlo al posto mio e questo velocizzerà il processo".