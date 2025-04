Verso Parma-Juventus, giornata decisiva per Yildiz: può partire titolare?

Getty Images

La Juventus non è scesa in campo nella giornata di ieri, come tutte le squadre di Serie A e in generale dei campionati FIGC. La notizia della scomparsa del Papa ha portato al rinvio delle gare in programma, e dunque i bianconeriper allenarsi. La squadra tornerà a Parma domani, e recupererà il match alle 18:30. Il rinvio della partita cambia inevitabilmente le carte in tavola, a partire dall'organizzazione verso la sfida, fino agli stessi protagonisti della Juventus: con due giorni in più a disposizione, Tudor potrebbe ritrovare, che era stato convocato anche se non ancora al 100% dopo gli ultimi allenamenti.

L'infortunio di Yildiz

Yildiz può partire titolare contro il Parma?

Durante la scorsa settimana, Yildiz si è fermato in allenamento per un trauma contusivo alla coscia destra. Nei giorni successivi, il numero 10 si è sottoposto a delle terapie specifiche per smaltire il problema, che nonostante non fosse di grave entità, ha comunque costretto TudorDopo gli ultimi allenamenti, però, l'allenatore croato ha deciso di convocare Yildiz, che sarebbe potuto partire dalla panchina dopoIl rinvio di Parma-Juventus, dunque, cambia le carte in tavola anche per il classe 2005. Se nella giornata di ieri le chance di partire titolare erano molto basse, adesso Yildizper un posto dal primo minuto.I bianconeri si alleneranno nella giornata di oggi alla Continassa, e dunque la seduta odierna sarà il, con Tudor che di conseguenza deciderà se schierarlo dal primo minuto nella gara di domani, oppure se farlo entrare a partita in corso.





