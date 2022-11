Vince la Juventus Women, in pieno recupero, contro il Parma. Le reti sono di Lisa Boattin e di Sara Bjork Gunnarsdottir. Una gara ricca di emozioni quella disputata dalle bianconere che però sono riuscite a tenersi a galla e a restare a quattro punti di distacco dalla Roma. Queste le nostre pagelle:Sulla rete del Parma si fa trovare distratta e mal posizionata.Ancora un errore dopo la brutta prestazione di Zenica contro il Milan. Sul gol di Martinovic si perde in maniera evidente la marcatura dell'ex centravanti della Sampdoria. Dal 82'S.V.Fuori ruolo, segnala anche a Lundorf di prestare attenzione a Martinovic ma non serve. Una buona prestazione della numero otto.Gara solida, non si fa superare dalle avversarie anche quando instaura un duello fisico con Banusic.Quando tutto sembra perso arriva Lisa Boattin, simbolo di juventinità. Quando vede il Tardini però accende l'estro creativo e dopo il gran gol che ha momentaneamente tenuto a galla la Juventus in Supercoppa questa volta avvia la ribalta della Juventus con un gran mancino da fuori. Le sue lacrime sul finale dimostrano tutto.Sembra leggermente nervosa, viene ammonita, Jelencic la infastidisce spesso. Si inserisce bene in due occasioni, in entrambe brava Capelletti negli interventi. Dal 72'6,5 prova a mettere qualità al gioco, qualche bel cross.- Al rientro da titolare dopo i problemi rimediati nella gara contro il Lione, le servono ancora minuti per ritornare ad essere al meglio, è fondamentale però sul finale a smarcarsi e a lasciare partire un mancino perfetto che regala i tre punti.Anche lei ci prova ma non riesce ad incidere, un bel colpo di testa da distanza ravvicinata che però trova ancora una volta l'opposizione di Capelletti. Dal 62'6 non riesce a dare alla gare il contributo sperato, ma non rinuncia mai.Non entra in partita. Sembra ancora non abbia recuperato la sua forma ideale, non riesce a brillare. Dal 62'6 un inserimento con un colpo di testa che sfiora la rete. Ci prova sempre.- Sul finale colpisce il palo, sfortunata. Ci prova in mille modi diversi, forse qualcosa spreca ma spesso si infrange contro il muro Capelletti. Decisiva la sua sponda di petto per la rete che vale i tre punti.Poco meglio rispetto a Cernoia, si sacrifica spesso in fase difensiva ma in fase offensiva è pressoché assente. Dal 62'5 pochissimi i palloni toccati, non entra praticamente in gara.Fiu, un sospiro di sollievo forse lo tira alla rete di Boattin che pareggia la gara in extremis e poi esulta togliendosi la giacca alla rete di Gunnarsdottir. Una Juventus che comunque sembra aver sottovalutato il Parma, forse concentrandosi maggiormente sull'Arsenal che arriverà allo Stadium giovedì. Si sveglia sul finale e conquista i tre punti.