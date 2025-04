Vlahovic e Kolo Muani non pungono: la risposta di Tudor

AFP via Getty Images

La Juventus ha perso una gara tutt'altro che brillante contro il Parma. I bianconeri hanno sofferto in diverse occasioni, finendo per cadere ancora una volta su un goal di testa : in campionato è la decima volta che succede sulle 31 reti totali subite.Grande difficoltà anche da parte dell'attacco, che oltre a non essere riuscito a segnare, non ha mai saputo pungere con i suoi uomini più rappresentativi:. I due attaccanti hanno giocato una partita opaca, e non fanno la differenza come dovrebbero.Igor Tudor si è espresso anche sul reparto offensivo nel post partita, commentando la scelta di schierare entrambi dal primo minuto.

Le parole di Tudor su Vlahovic e Kolo Muani

"La valutazione? Si poteva fare di più, chiaramente. La palla negli ultimi metri va messa dentro, se non lo si fa come oggi poi si rischia anche di perdere. Hanno buttato palla là e han fatto un grande gol. Noi ne abbiamo messi 20 e non abbiamo fatto niente. Questo ci manca, la cattiveria, andare in area, anche negli angoli: serve il piglio di fare gol, non solo di partecipare, andiamo per andare. Si deve lavorare lì, si deve crescere, con cattiveria, di battagliare, di andare lì a fare gol. L'ho detto ai ragazzi: non si vince con schemi, combinazioni. Si vince con quello ma soprattutto con altro".