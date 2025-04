Parma-Juventus, un osservato speciale

un' ora fa



La Juventus domani scenderà in campo a Parma allo stadio Tardini contro i gialloblù alle ore 20.45. Una sfida importante per la squadra allenata da Igor Tudor che insegue la Champions League. C'è però anche un osservato speciale, come riferisce questa mattina Tuttosport, si tratterebbe di Giovanni Leoni, talento classe 2006 del Parma che tanto piace alla Juventus che potrebbe provare l'affondo per portarlo a Torino già nel corso del mercato estivo.