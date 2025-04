La Juve di Tudor cade a Parma: si complica la corsa Champions dei bianconeri

Getty Images

Passo indietro per la Juventus. I bianconeri cadono a Parma e vedono complicarsi la corsa alla Champions League: nelle ultime cinque giornate sarà fondamentale non mancare più appuntamenti.La Juve subisce goal ancora una volta su colpo di testa: sono ben 10 le reti subite in questo modo, e l'ultima era arrivata proprio nella scorsa partita, quando era statoa battere Di Gregorio. Questa volta, però, il carattere e la forza di reagire - che tanto erano stati evidenti con l'impronta di Igor Tudor - non sono emersi come nelle scorse partite, anzi.

Lotta Champions Juventus, le partite rimanenti

Il calendario della Juventus fino a fine stagione

Juventus-Monza

Bologna-Juventus

Lazio-Juventus

Juventus-Udinese

Venezia-Juventus

I bianconeri hanno faticato a pungere e, soprattutto nel primo tempo, hanno sofferto l'attacco costante del Parma. Adesso il percorso Champions League si complica, con la Juventus che rimane al quinto posto a -1 dal Bologna:, di cui due scontri diretti che potranno inevitabilmente determinare questa stagione.La Juventus affronterà unche ha già un piede e mezzo in Serie B, perciò sarà molto importante recuperare in fretta da questo tonfo, che deve dimostrarsi tale e, cioè, singolare. La data da cerchiare, invece, sarà quella del 4 maggio: i bianconeri andranno aper lo scontro diretto più importante fino a fine campionato, anche se la settimana successiva ci sarà la trasferta contro la, con i biancocelesti ancora in corsa per la Champions.Dopo la gara con i biancocelesti, la Juve si giocherà definitivamente il quarto posto contro, ultimi due appuntamenti di una stagione che, per quanto deludente, ha una grandissima necessità di svolta. E la svolta si chiama Champions League.