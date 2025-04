Parma-Juventus, Tudor poteva essere dall'altra parte: il retroscena

AFP or licensors

Tudor poteva allenare il Parma: il retroscena

Lunedì la Juventus andrà a Parma in una partita chiave per la qualificazione alla prossima Champions League. Igor Tudor cercherà la seconda vittoria consecutiva, la terza in quattro partite contro la squadra in cui sarebbe potuto andare pochi mesi fa. Il Parma infatti aveva pensato concretamente al tecnico croato.Le strade del tecnico croato e del club emiliani si sono già sfiorate in questa stagione. Per due volte, riferisce Tuttosport, il curriculum dell’allenatore bianconero ha stazionato a lungo sulla scrivania del presidente Krause. Così i gialloblù avevano sondato l’alternativa Tudor già a ottobre, all’indomani del pareggio a reti bianche nel derby con il Bologna e poi di nuovo a febbraio, prima alla fine di puntare su Chivu.

Una scelta dettata anche dalla volontà di Tudor; da Spalato, appunto, era arrivata una chiusura più che un’apertura. Il turning point che, si legge, con il sennodi poi, ha permesso a Tudor di farsi trovare pronto e libero al momento di un’altra chiamata, quella della “sua” Juventus.