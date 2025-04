Tudor verso il cambio modulo contro il Parma? Cosa filtra

2025 Getty Images

La Juventus prepara la gara contro il Parma con l'obiettivo di mantenere il quarto posto fino a fine campionato, e magari puntare oltre. I bianconeri sono tornati in zona Champions dopo il successo con il Lecce, complice la sconfitta del Bologna conIn vista del match del Tardini, però, Tudor potrebbe cambiare le carte in tavola. Durante la settimana diversi giocatori si sono allenati a parte per alcuni problemi muscolari, eha subito un trauma contusivo alla coscia destra, dunque non è ancora sicuro della sua partenza. Proprio per questo, l'allenatore croato potrebbe cambiare modulo e interpreti.

Tudor potrebbe infatti partire con il tridente e schierare per la prima voltatitolari insieme. In quel caso, l'allenatore potrebbe passare al 3-4-1-2, con un solo trequartista dietro le due punte. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.