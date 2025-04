Tudor in conferenza: "Ai punti meritavamo un goal, ma il calcio non è così. Classifica? Non sono preoccupato"

AFP via Getty Images

Le parole di Tudor in conferenza stampa dopo Parma-Juventus

La Juventus di Tudor cade per la prima volta a Parma: i bianconeri non hanno saputo reagire alla rete di Pellegrino, e ora il cammino verso la prossima Champions League si complica. In conferenza stampa, l'allenatore croato ha commentato la prestazione della squadra e non solo.Una sconfitta che non ci voleva, però rimane tutto aperto. Non è compromesso niente, il primo tempo loro hanno vinto qualche duello e seconda palla prima di noi, ma non direi che noi non abbiamo fatto una buona gara. Eravamo pericolosi davanti, nel secondo tempo abbiamo fatto solo noi la partita, eravamo sempre nella loro area: ci è mancato il goal, ci è mancata la cattiveria agonistica e la voglia di fare goal. Il Parma è in un buon momento, il merito è loro.

Mi preoccupa tutto e niente. Io lavoro, scelgo e provo a far crescere tutti quanti. Avevamo fatto delle belle settimane di lavoro, oggi hi provato questa formazione con loro due e Nico. Mi aspettavo sicuramente qualcosa in più, giocare subito ci fa bene: non c’è tempo di pensare troppo.Sono entrati bene oggi, hanno dato qualcosa. Quando passi tanto tempo davanti alla porta devi fare goal, ai punti meritavamo un goal, ma il calcio non si gioca a punti. Abbiamo meritato e purtroppo non abbiamo fatto: si prende la lezione e si va avanti."Si sceglie come giocare in base alle caratteristiche. Poi se non si riesce a sfruttare quello che si ha pensato, ci si trova nel torto. Abbiamo avuto dei problemi fisici in settimana, questa formazione ci stava. Oggi non è responsabilità solo dei tre attaccanti. Non posso dire che siamo venuti qua e il Parma ci ha messo sotto. Nel secondo tempo abbiamo spinto molto e non abbiamo fatto gol. Quando non si segna sembra tutto nero, invece bisogna analizzare con lucidità"."Non mi preoccupa, anzi, la trovo stimolante. Per creare la mentalità della squadra, fare prestazioni con lo stesso piglio per novanta minuti ci vuole più tempo"."Sicuramente sul piano mentale. Siamo una squadra che sente il peso mentale, lo noti negli spogliatoi. Possiamo crescere in cattiveria, avere più italianismo nel giocare, battagliare, non concedere nulla agli altri. Se tu non subisci gol non sbagli".